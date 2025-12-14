Ричмонд
Фрагменты БПЛА вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Фрагменты беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

Источник: © РИА Новости

«В Северском районе фрагменты беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ. Повреждений и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за территорией НПЗ в районе одного из контрольно-пропускных пунктов загорелась газовая труба, площадь возгорания составила 100 квадратных метров, в настоящее время его ликвидировали.

