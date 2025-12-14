Ричмонд
Экскурсионный автобус с 48 белорусами попал в ДТП на территории Польши

Автобус с 48 белорусами попал в ДТП в польском Жешуве.

Источник: Комсомольская правда

О ДТП в польском городе Жешув с участием автобуса, в котором ехали граждане Беларуси, сообщает БелТА.

Поступила информация о том, что в автобусе находились 48 граждан Беларуси. Они ехали в Венгрию. Погибших нет.

14 человек с ранениями легкой и средней степеней тяжести были госпитализированы и размещены в пяти клиниках Жешува, им оказывается медпомощь.

В МИДе Беларуси сказали, что белорусская сторона находится в контакте с компетентными органами в Польше: «Консульство в Бяла-Подляске принимает необходимые меры по оказанию содействия гражданам».

Еще рассказали, что сотрудники ГАИ нашли убитую косулю в проверяемом авто в Кобринском районе.

Ранее мы писали, что cпасатели ликвидируют пожар в костеле Гродненского района.

Прочитайте про ДТП с пятью авто в самом центре Минска произошло из-за летней резины.