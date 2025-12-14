Экскурсионный автобус с 48 белорусами попал в ДТП на территории Польши

О ДТП в польском городе Жешув с участием автобуса, в котором ехали граждане Беларуси, сообщает БелТА.
Поступила информация о том, что в автобусе находились 48 граждан Беларуси. Они ехали в Венгрию. Погибших нет.
14 человек с ранениями легкой и средней степеней тяжести были госпитализированы и размещены в пяти клиниках Жешува, им оказывается медпомощь.
В МИДе Беларуси сказали, что белорусская сторона находится в контакте с компетентными органами в Польше: «Консульство в Бяла-Подляске принимает необходимые меры по оказанию содействия гражданам».
