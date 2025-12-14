Ричмонд
На Кубани обломки БПЛА повредили 16 домов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Обломки БПЛА повредили 16 домов в поселке Афипском на Кубани после ночной атаки, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«В поселке Афипском Северского района обломки БПЛА повредили 16 домов. Пострадавших среди жителей нет. В муниципалитете завершили работу комиссии по оценке ущерба после атаки БПЛА в ночь с 13 на 14 декабря. В подавляющем большинстве случаев в домах выбило окна, в некоторых пострадали крыша или двери, в одном здании образовались трещины на потолке. Администрация муниципалитета окажет необходимую помощь жителям», — говорится в сообщении.

