На Кубани обломки БПЛА повредили 16 домов

«В поселке Афипском Северского района обломки БПЛА повредили 16 домов. Пострадавших среди жителей нет. В муниципалитете завершили работу комиссии по оценке ущерба после атаки БПЛА в ночь с 13 на 14 декабря. В подавляющем большинстве случаев в домах выбило окна, в некоторых пострадали крыша или двери, в одном здании образовались трещины на потолке. Администрация муниципалитета окажет необходимую помощь жителям», — говорится в сообщении.
