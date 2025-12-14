Ричмонд
Над регионами России сбили 40 украинских беспилотников

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ за четыре часа 40 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: AP 2024

В период с 12:00 до 16:00 мск силы ПВО перехватили 40 украинских БПЛА: 12 дронов над территорией Брянской области, по 8 беспилотников сбили над Курской и Белгородской областями, 5 БПЛА — над Орловской областью, 3 дрона уничтожили над территорией Калужской области, 2 БПЛА — над Рязанской областью и по 1 БПЛА — над территориями Тульской и Тамбовской областей, сказали там.

