Над регионами России сбили 40 украинских беспилотников

В период с 12:00 до 16:00 мск силы ПВО перехватили 40 украинских БПЛА: 12 дронов над территорией Брянской области, по 8 беспилотников сбили над Курской и Белгородской областями, 5 БПЛА — над Орловской областью, 3 дрона уничтожили над территорией Калужской области, 2 БПЛА — над Рязанской областью и по 1 БПЛА — над территориями Тульской и Тамбовской областей, сказали там.
