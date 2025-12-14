Ричмонд
+1°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане произошло массовое ДТП, есть погибшие

КАЗАНЬ, 14 дек — РИА Новости. Две пассажирки микроавтобуса погибли в ДТП с участием пяти автомобилей в Альметьевском районе Татарстана, сообщила прокуратура республики.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, сегодня около 12.00 рядом с селом Кичучатово Альметьевского района водитель автомобиля “Нива” не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes. После чего с грузовым автомобилем совершили столкновение автомобили Chevrolet, Haval и микроавтобус Ford. В результате ДТП две пассажирки микроавтобуса скончались на месте», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

На место происшествия выехала заместитель городского прокурора Альметьевска Татьяна Федоровская, добавила прокуратура. Организована проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, заключило ведомство.