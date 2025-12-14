Ричмонд
В Татарстане произошло массовое ДТП, есть погибшие

КАЗАНЬ, 14 дек — РИА Новости. В массовом ДТП с участием пяти машин в Татарстане погибли два человека, сообщила прокуратура республики.

Источник: Прокуратура Татарстана/Telegram

«Сегодня около 12:00 рядом с селом Кичучатово Альметьевского района водитель автомобиля “Нива” не выбрал безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes. После чего с грузовым автомобилем совершили столкновение автомобили Chevrolet, Haval и микроавтобус Ford. В результате ДТП две пассажирки микроавтобуса скончались на месте», — говорится в ее Telegram-канале.

Ведомство организовало проверку, специалисты выясняют обстоятельства аварии.

На место происшествия выехала заместитель городского прокурора Альметьевска Татьяна Федоровская.