Россиянка пострадала при теракте в Сиднее

«Она приехала на праздник на пляж Бондай-Бич. Там праздновали первый день Хануки. Там было много евреев, много русскоговорящих», — приводит слова собеседника Telegram-канал RT.
Женщина сообщила знакомым, что раненых очень много. Сейчас она в больнице, её жизни ничего не угрожает.
Другая россиянка сообщила RT, что не смогла попасть на пляж.
«Я долго искала место для парковки, но не нашла и уехала. Через 15 минут после этого произошёл теракт», — рассказала она.
Напомним: одного из нападавших ликвидировали, второго задержали. По последним данным, погибли 12 человек, ещё 29 получили ранения.
В генконсульстве России сообщали, что информация о раненых россиянах к ним не поступала.