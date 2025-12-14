Ричмонд
Россиянка пострадала при теракте в Сиднее

Россиянка пострадала при теракте в Сиднее. Ей прострелили руку. Об этом RT сообщили знакомые пострадавшей.

«Она приехала на праздник на пляж Бондай-Бич. Там праздновали первый день Хануки. Там было много евреев, много русскоговорящих», — приводит слова собеседника Telegram-канал RT.

Женщина сообщила знакомым, что раненых очень много. Сейчас она в больнице, её жизни ничего не угрожает.

Другая россиянка сообщила RT, что не смогла попасть на пляж.

«Я долго искала место для парковки, но не нашла и уехала. Через 15 минут после этого произошёл теракт», — рассказала она.

Напомним: одного из нападавших ликвидировали, второго задержали. По последним данным, погибли 12 человек, ещё 29 получили ранения.

В генконсульстве России сообщали, что информация о раненых россиянах к ним не поступала.