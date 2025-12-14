Ричмонд
Под Самарой 19-летний водитель на Lada Priora врезался в грузовой автомобиль

Молодой человек не выбрал безопасную дистанцию и попал под грузовик.

Источник: ГКУ СО ЦЕНТР ПО ДЕЛАМ ГО, ПБ и ЧС

14 декабря около 13:00 на 111 км автодороги «Подъезд к г. Оренбург от М-5 “Урал” водитель автомобиля Lada Priora врезался в грузовой автомобиль марки Mercedes-Benz с полуприцепом. Из собранных материалов сотрудников Госавтоинспекции молодой человек не выбрал безопасную дистанцию и врезался в грузовик. Инцидент произошел в Борском районе:

«19-летний водитель автомобиля Lada Priora допустил столкновение с задней частью грузового автомобиля. Пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения», — прокомментировали в ведомстве.

На месте аварии работали пожарные-спасатели, сотрудники территориальной Госавтоинспекции и медработники.