Под Самарой 19-летний водитель на Lada Priora врезался в грузовой автомобиль

14 декабря около 13:00 на 111 км автодороги «Подъезд к г. Оренбург от М-5 “Урал” водитель автомобиля Lada Priora врезался в грузовой автомобиль марки Mercedes-Benz с полуприцепом. Из собранных материалов сотрудников Госавтоинспекции молодой человек не выбрал безопасную дистанцию и врезался в грузовик. Инцидент произошел в Борском районе: