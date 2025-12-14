Ричмонд
Движение по обходу Тольятти временно ограничено

Из-за сильного ветра ограничено движение от «Тольятти-Ягодное» до села Зеленовка.

Источник: Комсомольская правда

Непогода в Самаре не спешит отступать: город по-прежнему находится во власти сильного ветра. Порывы создают сложные условия как на улицах, так и за пределами города. На трассах метель засыпает проезжую часть снегом, который ветер сдувает с полей, поэтому «Обход Тольятти» временно ограничивает движение на участке от 64 км до 97 км:

«Движение на участке “Тольятти-Ягодное” до села Зеленовка временно ограничено. Для расчистки дороги мы направили дополнительную технику. На 64 км произошло ДТП, и движение в сторону Самары перекрыто сотрудниками ДПС», — сообщают в ведомстве.

Обращаем внимание, движение от села Троицкое до 60-го километра открыто. Будьте внимательными и осторожными на дороге.