Движение по обходу Тольятти временно ограничено

Непогода в Самаре не спешит отступать: город по-прежнему находится во власти сильного ветра. Порывы создают сложные условия как на улицах, так и за пределами города. На трассах метель засыпает проезжую часть снегом, который ветер сдувает с полей, поэтому «Обход Тольятти» временно ограничивает движение на участке от 64 км до 97 км:
«Движение на участке “Тольятти-Ягодное” до села Зеленовка временно ограничено. Для расчистки дороги мы направили дополнительную технику. На 64 км произошло ДТП, и движение в сторону Самары перекрыто сотрудниками ДПС», — сообщают в ведомстве.
Обращаем внимание, движение от села Троицкое до 60-го километра открыто. Будьте внимательными и осторожными на дороге.