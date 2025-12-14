Следующие из Крыма через Ростов поезда задерживаются в пути

Пассажирские поезда, следующие в Крым и с полуострова через Ростов, задерживаются от получаса до несколько часов. Об этом сообщил телеграм-канал оператора «Гранд Сервис Экспресс».
Составы, следующие из Крыма задерживаются в пути на срок от двух до трех с половиной часов. Среди них пассажирские поезда, идущие по маршрутам: Симферополь — Москва, Севастополь — Москва и Симферополь -Омск.
— Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути, — говорится в сообщении.
Остальные поезда, которые ранее следовали с опозданием, уже прибыли к месту назначения либо введены в график. Причиной задержек могла стать ночная атака беспилотников на полуостров. Как сообщило Минобороны России, в ночь на 14 декабря над Крымом сбили 32 вражеских дронов.