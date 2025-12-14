Самолет, экстренно севший в Самаре, вылетел в Пхукет

Ранее в пресс-службе самарского аэропорта «Курумоч» сообщили РИА Новости, что в воскресенье ночью в Самаре приземлился самолет, следовавший из Москвы в Пхукет. Причиной стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров. Самолет встречала карета скорой помощи, пассажиров доставили в аэровокзал.
«В 17.12 по местному времени (в 16.12 мск самолет вылетел — ред.)», — сообщили в прокуратуре, отвечая на вопрос агентства о времени вылета авиарейса в Пхукет.
Приволжская транспортная прокуратура уточнила в своем Telegram-канале, что вылет рейса задержался на 13 часов семь минут. Надзорное ведомство проверит соблюдение прав пассажиров по оказанию авиакомпанией услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.