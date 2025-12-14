Самолет, экстренно севший в Самаре, вылетел в Пхукет

Ранее в пресс-службе самарского аэропорта «Курумоч» сообщили РИА Новости, что в воскресенье ночью в Самаре приземлился самолет, следовавший из Москвы в Пхукет. Причиной стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров. Самолет встречала карета скорой помощи, пассажиров доставили в аэровокзал.