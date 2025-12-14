Сирийские силовики начали операцию против ИГ* в районе Пальмиры, пишут СМИ

Военное министерство США ранее сообщало, что двое американских военнослужащих и один гражданский переводчик были убиты в субботу в результате нападения в сирийской Пальмире, трое пострадали. По словам представителя МВД Сирии, на военных в Пальмире напал член террористической группировки ИГ*. В том числе в ходе нападения был убит один сирийский военный. Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что совершивший атаку на американских военных был ликвидирован партнерскими силами.
«В районе Пальмиры началось проведения операции против ИГ* силами безопасности», — передает телеканал.
Военные США совместно с сотрудниками сирийских сил безопасности в субботу после атаки на совместную группу силовиков провели двухчасовой рейд в городе Пальмира с задержанием группы подозреваемых граждан. В воздухе работала американская военная авиация, применявшая осветительные бомбы.
Президент США Дональд Трамп в субботу пообещал «очень серьезные» ответные действия в отношении ИГ* после гибели американских военнослужащих.
* Запрещенная в России террористическая организация.