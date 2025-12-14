Сирийские силовики начали операцию против ИГ* в районе Пальмиры, пишут СМИ

Военное министерство США ранее сообщало, что двое американских военнослужащих и один гражданский переводчик были убиты в субботу в результате нападения в сирийской Пальмире, трое пострадали. По словам представителя МВД Сирии, на военных в Пальмире напал член террористической группировки ИГ*. В том числе в ходе нападения был убит один сирийский военный. Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что совершивший атаку на американских военных был ликвидирован партнерскими силами.