В Чувашии при столкновении трех автомобилей пострадали шесть человек

Данные о пострадавших и характере их травм уточняются. По первоначальной информации, водитель автомобиля Chery Tiggo в зоне действия знака «Обгон запрещен» выехал на встречную полосу и совершил касательное столкновение со встречной иномаркой Hyundai Solaris. В полиции полагают, что после этого Chery по инерции столкнулся с иномаркой Renault Scenic. Правоохранители отметили, что водители прошли процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения, результат отрицательный.