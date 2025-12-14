В горах Пермского края ищут незарегистрированную туристическую группу

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Прикамья, для проверки информации привлечены силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в количестве 12 человек личного состава и 6 единиц техники.
По данным «Ъ-Прикамья», туристическая группа, состоящая из 13 человек отправилась на Ослянку — самую высокую вершину Среднего Урала в Пермском крае. Гора расположена на северо-востоке Кизеловского района. По данным пермских СМИ, все пропавшие туристы — из Свердловской области.