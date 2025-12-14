Снимала видео в Tik Tok и родила в бассейне: кто такая блогер-миллионник Айша

Аудитория Айши в TikTok превышает 1,4 млн человек. Первый видеоролик на ее аккаунте значится 17 марта 2020 года. Другие же социальные сети блогер ведет менее активно: на ее аккаунт в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) подписано свыше 9,6 тысяч человек, а аудитория в telegram-канале не превысил тысячу.