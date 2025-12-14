Снимала видео в Tik Tok и родила в бассейне: кто такая блогер-миллионник Айша

Самый популярный видеоролик Айши набрал свыше 29 миллионов просмотров.
Женщина родила ребенка в бассейне в Москве. Ребенок умер спустя полчаса пребывания в воде, несмотря на попытки реанимации. Позже стало известно о том, что девушка, родившая ребенка, — популярный блогер. Кто такая блогер-миллионник Айша — в материале URA.RU.
Айша родила ребенка в бассейне.
Айша (полное имя неизвестно) родила ребенка в бассейне в Москве на улице Полины Осипенко. Согласно информации новостных telegram-каналов, у 27-летней женщины роды начались неожиданно. Изначально ребенок родился живым, однако полчаса находился в воде.
«Около 30 минут младенец находился в воде. Примерно через час после рождения ребенок перестал дышать», — указано в посте telegram-канала «112». Однако после попыток реанимации ребенка спасти не удалось.
После родов женщина была госпитализирована. Позже стало известно, что роженица — популярная блогерша в TikTok.
В новостном telegram-канале также было опубликовано видео с ее «гендер-пати». На нем стало известно, что у нее с возлюбленным должен был быть мальчик.
Блогерская карьера Айши.
Наибольшую известность блогер получила в 2021—2022 годах.
Аудитория Айши в TikTok превышает 1,4 млн человек. Первый видеоролик на ее аккаунте значится 17 марта 2020 года. Другие же социальные сети блогер ведет менее активно: на ее аккаунт в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) подписано свыше 9,6 тысяч человек, а аудитория в telegram-канале не превысил тысячу.
Наибольшую известность она получила в 2021—2022 годах. Тогда Айша активно выкладывала видеоролики, которые набирали от нескольких тысяч до нескольких миллионов просмотров. Самый популярный из них набрал свыше 29 миллионов просмотров.
Помимо этого, Айша неоднократно сбривала свои волосы. Так, на одном из видео в 2021 году, который набрал свыше 5 миллионов просмотров, она побрила голову налысо.
«Я долго этого ждала, и сегодня я решилась. Помните меня с волосами», — сказала Айша в начале видеоролика.