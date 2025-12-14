Гражданка России пострадала в результате стрельбы в Сиднее

Утром 14 декабря в Австралии произошел теракт. В результате нападения погибли 12 человек. Позже в Сети также появилась видеозапись, на которой видно, как мужчина голыми руками обезвредил террориста, расстреливавшего людей. Он подбежал к стрелявшему со спины, вступил с ним в борьбу и вырвал оружие из рук. Позже оказалось, что это был торговец фруктами. После этого нападавший попытался скрыться с места происшествия.