Гражданка России пострадала в результате стрельбы в Сиднее

Россиянка пострадала при теракте в Сиднее — ей прострелили руку. Об этом сообщили ее знакомые.
По их словам, женщина приехала на праздник на пляж Бондай-Бич, где отмечали первый день Хануки — иудейского праздника. Там присутствовало много евреев и русскоговорящих.
Пострадавшая рассказала знакомым, что раненых очень много. В настоящее время она находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.
Еще одна россиянка рассказала RT, что не смогла попасть на пляж, так как долго искала место для парковки и не нашла, вследствие чего уехала. Через 15 минут после ее отъезда произошел теракт.
Утром 14 декабря в Австралии произошел теракт. В результате нападения погибли 12 человек. Позже в Сети также появилась видеозапись, на которой видно, как мужчина голыми руками обезвредил террориста, расстреливавшего людей. Он подбежал к стрелявшему со спины, вступил с ним в борьбу и вырвал оружие из рук. Позже оказалось, что это был торговец фруктами. После этого нападавший попытался скрыться с места происшествия.