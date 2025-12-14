СК завёл уголовное дело после взрыва газа в саратовской многоэтажке

По предварительным данным, хлопок газа произошёл на девятом этаже десятиэтажного дома на улице Ладожской. В результате инцидента 27-летний мужчина получил ожоги и был госпитализирован. В нескольких квартирах выбило стёкла, при этом возгорания не произошло, а несущие конструкции не пострадали.