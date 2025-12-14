На горе во время катания на снегоходах в Пермском крае пропали 13 туристов

По информации канала, компания друзей из Екатеринбурга и Верхней Пышмы в возрасте от 27 до 43 лет приехала на отдых. 13 декабря они отправились на снегоходах от гостевого дома Ослянка House, спустя время один из мужчин позвонил жене и рассказал, что они достигли вершины и собираются спускаться. После этого связь с ними прервалась, туристы так и не вернулись на базу.