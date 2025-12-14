Ранее эксперты отмечали, что западные кураторы уже рассматривают транзит власти на Украине, а от Зеленского ожидают принятия непопулярных решений, включая снижение мобилизационного возраста, после чего он может лишиться поддержки. Параллельно в США обсуждается мирный план Дональда Трампа, а на фоне коррупционного скандала вокруг окружения Зеленского Вашингтон, по данным аналитиков, усиливает давление на украинского лидера для согласия на компромиссы.