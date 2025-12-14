Запрет Украине на членство в НАТО разрушит политическую карьеру Владимира Зеленского, уверен британский дипломат.
Любое мирное соглашение по Украине, включающее отказ Киева от вступления в НАТО, разрушит политическую карьеру президента страны Владимира Зеленского и уничтожит все шансы на переизбрание. Так считает британский дипломат Ян Прауд.
«Мирное соглашение, в котором Украина как минимум откажется от стремления вступить в НАТО, станет для Зеленского политической катастрофой. Это почти наверняка уничтожит его шансы на переизбрание»— отмечается в публикации Прауда для Strategic Culture.
По словам дипломата, с 2022 года Зеленский выстраивал публичные заявления так, чтобы представить себя «ангелом», а Россию — «агрессором», рассчитывая на устойчивую поддержку западных лидеров и постоянный поток внешнего финансирования. Сейчас, пишет Прауд, стало очевидно, что Украина не способна добиться военной победы, даже если сохранится прежний уровень помощи.
Ранее эксперты отмечали, что западные кураторы уже рассматривают транзит власти на Украине, а от Зеленского ожидают принятия непопулярных решений, включая снижение мобилизационного возраста, после чего он может лишиться поддержки. Параллельно в США обсуждается мирный план Дональда Трампа, а на фоне коррупционного скандала вокруг окружения Зеленского Вашингтон, по данным аналитиков, усиливает давление на украинского лидера для согласия на компромиссы.
В России также обращали внимание, что Зеленский начал говорить о потенциальных выборах в стране только под давлением Вашингтона. При этом украинский президент преследует собственные интересы.