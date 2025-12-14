Сутки не выходят на связь: В горах Прикамья разыскивают 13 туристов на снегоходах

В составе группы были участники из Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Половина из них являлась новичками в походах, а другая половина — опытными туристами. В день происшествия видимость у горы была крайне низкой вследствие неблагоприятных погодных условий. Начало маршрута было положено от гостевого дома «Ослянка House». Следует отметить, что маршрут не был официально зарегистрирован в МЧС.
Вот список людей, которые пропали:
Александр Т. Артур К. Александр Д. Леонид З. Александр К. Антон К. Сергей К. Михаил Н. Рустам Ш. Андрей М. Игорь Р. Рустам (фамилия неизвестна) Максим (фамилия неизвестна).
Ранее сообщалось, что на Камчатке продолжаются поиски 63-летнего охотника Павла Халоймова, пропавшего в глухой тайге. Мужчина из посёлка Эссо ушёл в лес в начале ноября, и с середины месяца с ним прервалась связь.
