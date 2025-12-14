Сутки не выходят на связь: В горах Прикамья разыскивают 13 туристов на снегоходах

В составе группы были участники из Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Половина из них являлась новичками в походах, а другая половина — опытными туристами. В день происшествия видимость у горы была крайне низкой вследствие неблагоприятных погодных условий. Начало маршрута было положено от гостевого дома «Ослянка House». Следует отметить, что маршрут не был официально зарегистрирован в МЧС.