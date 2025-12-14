Группа свердловских туристов пропала в Пермском крае

Компания жителей из Екатеринбурга и Верхней Пышмы (Свердловская область) пропала у горы Ослянка (Пермский край). Ребята ездили на снегоходах, но так и не вернулись к точке сбора. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Пермскому краю.