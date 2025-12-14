Ричмонд
Группа свердловских туристов пропала в Пермском крае

Компания жителей из Екатеринбурга и Верхней Пышмы (Свердловская область) пропала у горы Ослянка (Пермский край). Ребята ездили на снегоходах, но так и не вернулись к точке сбора. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Поиски туристов идут вторые сутки.

«В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС по Пермскому краю поступила информация о том, что незарегистрированная туристическая группа не вышла на точку сбора в назначенное время по адресу: п. Средняя Усьва, Кизеловский муниципальный округ», — рассказали спасатели. К поиску привлечены 12 человек и шесть единиц техники.

В настоящий момент к поискам подключились волонтеры «ЛизаАлерт». Среди участников компании нет детей. Поиски также осложняются плохими условиями погоды.