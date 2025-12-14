В Пермском крае пропали 13 туристов на снегоходах

Как пояснили в ведомстве, поступила информация о том, что незарегистрированная группа не вышла на точку сбора в назначенное время в поселке Средняя Усьва в Горнозаводском округе. Для проверки сообщения были привлечены 12 человек личного состава и 6 единиц техники от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).