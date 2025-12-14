В Пермском крае пропали 13 туристов на снегоходах

В Пермском крае пропала туристическая группа из 13 человек на снегоходах, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
Как пояснили в ведомстве, поступила информация о том, что незарегистрированная группа не вышла на точку сбора в назначенное время в поселке Средняя Усьва в Горнозаводском округе. Для проверки сообщения были привлечены 12 человек личного состава и 6 единиц техники от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
По данным пермских СМИ, все пропавшие — туристы из Свердловской области. Накануне они выехали на снегоходах от гостевого дома и отправились на самую высокую вершину Среднего Урала в Пермском крае — Ослянку. Оттуда на базу они не вернулись.
По информации «112», в составе группы — 12 снегоходов. Проведенные 14 декабря поиски оказались безрезультатны. Добровольцы обсуждают дальнейшие поиски, координируют работу и разрабатывают план действий.
Очевидцы отмечают, что группа могла подняться на вершину по уже проложенному путику в районе Курумной реки. Куда туристы могли уйти после восхождения, пока неясно.
Отметим, что в Красноярском крае уже более 2,5 месяцев ничего не известно о пропавшей семье. В конце сентября Сергей, Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь Арина отправились на прогулку в окрестностях горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье и исчезли.