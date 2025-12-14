«Следов не нашли»: 13 туристов на снегоходах пропали в районе горы Ослянка в Пермском крае

При этом в группе «Снегоходы» рассказали, что в воскресенье выезжали на поиски пропавших, но никаких следов туристов не нашли. Они попросили неравнодушных со спецтехникой в понедельник, 15 декабря, помочь в проведении поисков. Подчеркивалось, что нужен полный объезд горы, со всех сторон.