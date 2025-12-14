«Следов не нашли»: 13 туристов на снегоходах пропали в районе горы Ослянка в Пермском крае

В Пермском крае ведутся поиски пропавших 14 декабря туристов на снегоходах. Об этом сообщило издание «КП-Пермь» со ссылкой на группу «Снегоходы» и региональное МЧС.
По данным газеты, речь идет о группе Антона Кореневского из Екатеринбурга. 13 декабря туристы на 12 снегоходах отправились на гору Ослянку в Кизеловском районе, однако в назначенное время не вернулись на базу.
Краевое МЧС отметило, что туристы не были зарегистрированы. На их поиски вышли спасатели.
«Привлекаются силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в количестве 12 человек личного состава и 6 единиц техники». — уточнили в ведомстве.
При этом в группе «Снегоходы» рассказали, что в воскресенье выезжали на поиски пропавших, но никаких следов туристов не нашли. Они попросили неравнодушных со спецтехникой в понедельник, 15 декабря, помочь в проведении поисков. Подчеркивалось, что нужен полный объезд горы, со всех сторон.
В публикации напомнили, что Ослянка является самой высокой вершиной Среднего Урала в Пермском крае. Ее высота достигает 1119 метров, она вытянута на 16 км.
Как писал сайт KP.RU, 1 декабря стало известно, что поиски 42-летнего альпиниста из Краснодара Василия Усатикова, пропавшего в районе горы Тыбги в Адыгее, официально остановлены. Это связано с резким ухудшением погодных условий и обильного снегопада, который полностью скрыл возможные следы пребывания человека.