Семья блогера Аиши прокомментировала сообщения о смерти младенца в бассейне

О трагедии стало известно 14 декабря. Все произошло в квартире дома на улице Полины Осипенко. Сообщалось, что 27-летняя девушка родила малыша дома в надувном бассейне. Причем изначально СМИ писали, что малыш пролежал в воде примерно час и все это время подавал признаки жизни. Затем он перестал дышать, и реанимация, которую провели прибывшие медики, ни к чему не привела, спасти ребенка не удалось.