В Пермском крае ищут группу пропавших туристов

«Поступила информация о том, что не зарегистрированная туристическая группа не вышла на точку сбора в назначенное время по адресу: поселок Средняя Усьва, Горнозаводский округ. Для проверки информации 14 декабря привлекаются силы и средства от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 12 человек личного состава и шести единиц техники», — говорится в сообщении.
В местных пабликах в соцсетях появилась информация о том, что 13 туристов из Екатеринбурга на снегоходах пропали на горе Ослянка более суток назад. Для их поиска собирают людей для объезда горы со всех сторон.
Гора Ослянка считается одной самых высоких и живописных точек Среднего Урала (1119 метров). Она находится в 50 километрах от пермского Кизела и примерно в 300 километрах от Перми.