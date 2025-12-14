В Пермском крае ищут группу пропавших туристов

«Поступила информация о том, что не зарегистрированная туристическая группа не вышла на точку сбора в назначенное время по адресу: поселок Средняя Усьва, Горнозаводский округ. Для проверки информации 14 декабря привлекаются силы и средства от Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 12 человек личного состава и шести единиц техники», — говорится в сообщении.