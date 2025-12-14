«Мы начинаем спуск»: 13 туристов исчезли на Ослянке

В Пермском крае вторые сутки ищут группу из 13 мужчин, которые отправились штурмовать гору Ослянка на снегоходах и бесследно пропали в снежной мгле. Последняя весточка от них пришла еще накануне днем, и с тех пор телефоны туристов молчат.
По данным Telegram-канала Shot, тревогу забили родственники, когда группа не вернулась на базу «Ослянка House». Один из участников экспедиции около 16:00 13 декабря успел сообщить супруге, что команда успешно достигла вершины (высота 1119 метров) и начинает спуск. Сразу после этого связь оборвалась.
Ситуацию осложняют критические погодные условия. Как сообщают источники, в момент исчезновения видимость на горе была минимальной, а сейчас регион накрыл снегопад и минусовые температуры, что делает невозможной немедленную спасательную операцию с воздуха или земли.
«В день исчезновения в горной местности наблюдалась сложная метеообстановка с плохой видимостью. Сейчас поисковую операцию откладывают из-за продолжающегося снегопада. К активным поискам с привлечением волонтёров планируют приступить завтра, как только позволит погода», — уточняет Shot.
Костяк пропавшей группы составляют жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы в возрасте от 27 до 43 лет. В составе экспедиции из 12 снегоходов были как профессионалы, так и любители. Руководил поездкой Антон Кореневский.
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» подтвердил получение заявки и начало координации действий совместно с МЧС. В данный момент добровольцы разбивают карту на сектора и распределяют группы, пытаясь вычислить маршрут туристов. Есть версия, что группа могла уйти по путикy в районе Курумной реки, но куда они направились дальше — неизвестно.