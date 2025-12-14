«Мы начинаем спуск»: 13 туристов исчезли на Ослянке

В Пермском крае вторые сутки ищут группу из 13 мужчин, которые отправились штурмовать гору Ослянка на снегоходах и бесследно пропали в снежной мгле. Последняя весточка от них пришла еще накануне днем, и с тех пор телефоны туристов молчат.