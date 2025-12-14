Израиль предупреждал Австралию о возможных ЧП перед терактом на пляже

Израильская разведка (Моссад) предупреждала Австралию о возможных нападениях перед терактом на пляже в Сиднее, сообщил израильский телеканал «Кан-11» со ссылкой на источники.
По информации канала, австралийская сторона получила несколько сообщений о риске нападений на евреев в связи с праздником Ханука, но не отреагировала на них.
Между тем комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс, в котором находится Сидней, Мал Лэньон заявил, что никаких предупреждений не поступало, в противном случае, касаемо конкретно мероприятия на пляже, были бы приняты масштабные меры.
Сегодня, 14 декабря, на пляже Бондай в Сиднее несколько человек открыли огонь по людям во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались многие представители местной еврейской общины. По последним данным, погибли 12 человек и 29 пострадали.
Одного из напавших ликвидировали при попытке задержания, еще одного ранили, и он был госпитализирован в критическом состоянии. СМИ проинформировали, что кто-то из вероятных участников теракта все же был доставлен в полицию.
Сообщалось, что погиб раввин Эли Шленгер, представлявший течение Хабада в хасидском иудаизме, и пострадал председатель Еврейского совета Израиль — Австралия Арсен Островский. По сведениям австралийских СМИ, среди пострадавших есть россиянка.