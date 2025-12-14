Отец избил дочку за просьбу купить шоколадку в магазине. Видео

«Мужчина был трезвый по виду, вел себя вроде адекватно. Он набрал себе пива, банок шесть. Нам по должностным инструкциям нельзя вступать в конфликт с покупателями. Был бы я не на работе — надавал бы этому человеку по шее», — отметил сотрудник магазина в разговоре с журналистами. Его слова передает Пятый канал. После в интернете распространились кадры с избиением. На них видно, как мужчина наносит удары рукой по лицу ребенка.