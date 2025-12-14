Отец избил дочку за просьбу купить шоколадку в магазине. Видео

В Химках отец избил своего ребенка прямо в магазине за просьбу купить шоколадку.
В подмосковных Химках отец избил свою девятилетнюю дочь прямо в магазине за просьбу купить шоколадку и чупа-чупс. Он ударил ребенка несколько раз по лицу, после чего испуганная девочка выбежала. Об этом пишут журналисты.
«Мужчина был трезвый по виду, вел себя вроде адекватно. Он набрал себе пива, банок шесть. Нам по должностным инструкциям нельзя вступать в конфликт с покупателями. Был бы я не на работе — надавал бы этому человеку по шее», — отметил сотрудник магазина в разговоре с журналистами. Его слова передает Пятый канал. После в интернете распространились кадры с избиением. На них видно, как мужчина наносит удары рукой по лицу ребенка.
Правоохранительные органы проводят проверку после появления в интернете записи с избиением. Личность предполагаемого агрессора установлена, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетней.