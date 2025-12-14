Ричмонд
Российские шахматисты смогут выступать под национальным флагом

Международная шахматная федерация (FIDE) разрешила российским шахматистам выступать на международных командных и индивидуальных турнирах с национальной символикой. Решение приняли делегаты генеральной ассамблеи FIDE в воскресенье, 14 декабря, по итогам голосования.

В 2022 году россиян отстранили от командных турниров из‑за геополитической ситуации.

«Решение было принято в воскресенье на генеральной ассамблее FIDE. За допуск россиян проголосовал 61 делегат, 51 — против», — сообщает «Матч ТВ». Россиян отстранили от участия в командных турнирах в 2022 году на фоне геополитической ситуации.

Ранее бразильский боец Вальтер Уокер вышел на арену под российскую песню «Матушка Земля». В конце октября на турнире UFC 321 в Абу‑Даби он одержал победу над англичанином Луи Сазерлендом, передает «Царьград».