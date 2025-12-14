Российские шахматисты смогут выступать под национальным флагом

«Решение было принято в воскресенье на генеральной ассамблее FIDE. За допуск россиян проголосовал 61 делегат, 51 — против», — сообщает «Матч ТВ». Россиян отстранили от участия в командных турнирах в 2022 году на фоне геополитической ситуации.