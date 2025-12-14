Переживший холокост русскоговорящий мужчина погиб, закрыв жену при теракте в Сиднее

Русскоговорящий мужчина, переживший холокост, погиб во время теракта в Сиднее, закрыв собой жену Ларису Клейтман. Об этом RT рассказал знакомый семьи. По его словам, супруги находились вместе во время нападения, и именно поступок Александра спас жизнь его жене. Для семьи трагедия стала тяжелым ударом.