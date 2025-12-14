Переживший холокост русскоговорящий мужчина погиб, закрыв жену при теракте в Сиднее

«Они прожили вместе 50 лет. Ей удалось спастись, пули попали в мужа. Лариса в большом потрясении. Александр маленьким выжил в холокосте, но в итоге погиб в мирной Австралии. Он закрыл её собой от бандитов с винтовками», — рассказал источник.
Известно, что Александр родился в Одессе. В 1941 году его семье удалось эвакуироваться, детство он провел в Кемеровской области, затем жил во Львове. После распада СССР Лариса и Александр Клейтман эмигрировали в Австралию.
Напомним, на пляже Бонди в Сиднее во время празднования Хануки произошло стрельба, в результате которой погибли 12 человек. Полиция предполагает, что подготовка к теракту велась несколько месяцев. СМИ пишут, что среди пострадавших в Сиднее есть россиянка — ей прострелили руку.
