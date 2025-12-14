Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переживший холокост русскоговорящий мужчина погиб, закрыв жену при теракте в Сиднее

Русскоговорящий мужчина, переживший холокост, погиб во время теракта в Сиднее, закрыв собой жену Ларису Клейтман. Об этом RT рассказал знакомый семьи. По его словам, супруги находились вместе во время нападения, и именно поступок Александра спас жизнь его жене. Для семьи трагедия стала тяжелым ударом.

Источник: Life.ru

«Они прожили вместе 50 лет. Ей удалось спастись, пули попали в мужа. Лариса в большом потрясении. Александр маленьким выжил в холокосте, но в итоге погиб в мирной Австралии. Он закрыл её собой от бандитов с винтовками», — рассказал источник.

Известно, что Александр родился в Одессе. В 1941 году его семье удалось эвакуироваться, детство он провел в Кемеровской области, затем жил во Львове. После распада СССР Лариса и Александр Клейтман эмигрировали в Австралию.

Напомним, на пляже Бонди в Сиднее во время празднования Хануки произошло стрельба, в результате которой погибли 12 человек. Полиция предполагает, что подготовка к теракту велась несколько месяцев. СМИ пишут, что среди пострадавших в Сиднее есть россиянка — ей прострелили руку.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.