ВС РФ завершили зачистку одного из важных побережий в зоне спецоперации: главное об СВО на 14 декабря

Тем временем в зоне спецоперации ВС РФ добиваются успехов. Так, в Запорожской области освобождено село Варваровка. Произошло это благодаря усилиям группировки войск «Восток». Получения контроля над населенным пунктом дает возможность завершить зачистку у восточного побережья реки Гайчур. Главное о спецоперации на Украине за 14 декабря — в материале URA.RU.