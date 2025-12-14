ВС РФ освободили Варваровку в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Одним из поводов для начала специальной военной операции стало появление на территории Украины специалистов стран НАТО. Эту причину назвал представитель Кремля и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Тем временем в зоне спецоперации ВС РФ добиваются успехов. Так, в Запорожской области освобождено село Варваровка. Произошло это благодаря усилиям группировки войск «Восток». Получения контроля над населенным пунктом дает возможность завершить зачистку у восточного побережья реки Гайчур. Главное о спецоперации на Украине за 14 декабря — в материале URA.RU.
Песков раскрыл причину начала СВО.
Триггером для начала специальной военной операции стал заход специалистов НАТО на территорию Украины. Об этом рассказал Дмитрий Песков.
«Началась прям инфильтрация специалистов НАТО, их заход действительно на территорию Украины, в органы власти Украины, поставки вооружений первые тогда именно начались», — заявил Песков. Сделал он это во время интервью журналисту Павлу Зарубину.
Песков отметил, что эта ситуация стала угрозой для русских людей, которые там жили. В комплексе это стало триггером для начала СВО.
Освобождено село Варваровка в Запорожской области.
Российские войска получили контроль над селом Варваровка в Запорожской области. Это следует из сообщения пресс-службы Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Восток” продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале.
Завершена зачистка восточного побережья реки Гайчур.
Освобождение села Варваровка — это один из финальных этапов операции по зачистке восточного берега реки Гайчур. Информацию сообщили в российских силовых структурах.
В ходе боевых действий подразделения ВС РФ взяли под контроль крупный опорный район площадью свыше 15 кв. км. Противник понес потери до роты личного состава из состава 225-го отдельного штурмового полка и 110-й отдельной механизированной бригады, уничтожено более 12 единиц военной техники, а также свыше 70 гексакоптеров типа «Баба-яга».
Взятие под контроль населенного пункта Варваровка рассматривается как один из завершающих этапов операции по зачистке восточного берега реки Гайчур. Это следует из материала ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Сорвана ротация ВСУ на красноармейском направлении.
Группировка войск «Центр» сорвала ротацию формирований ВСУ на красноармейском направлении с помощью артиллерийского расчета пушки «Гиацинт-Б». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Артиллерийский расчёт 152-мм пушки “Гиацинт-Б” группировки войск “Центр” сорвал ротацию формирований ВСУ на Красноармейском направлении», — указано в сообщении в telegram-канале ведомства. Там же и было опубликовано видео.
ВС РФ поразили склады горючего ВСУ.
Российские войска нанесли удары по складам горючего и местам нахождения солдат ВСУ. Удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, артиллерии, ракет и БПЛА. Это следует из сводки Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», — указано в сообщении ведомства. Оно было опубликовано в telegram-канале.
Ребенок пострадал при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области.
В Белгородской области, после атаки украинского БПЛА на частный дом в Белгородской области пострадал ребенок. Об этом сообщили в Оперативном штабе региона.
«Там проживала большая семья из 13 человек. Пострадал ребенок», — указано в сообщении ведомства в telegram-канале. Информацию приводил телеканал RT.
После удара беспилотника начался пожар. Он был потушен, а семью разместили в пансионате.
ВСУ сдаются в плен в районе Гуляйполя.
Украинские войска сдаются в плен в районе Гуляйполя Запорожской области. Причиной является их морально-психологическое состояние на фоне высоких потерь. Об этом рассказали в российских силовых структурах.
В сообщении указано, что военнослужащие 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии группировки «Восток» в ходе штурма взяли в плен группу из пяти солдат ВСУ в районе Гуляйполя. По свидетельствам военнослужащих с передовой, заметная часть украинских бойцов добровольно сдается из-за крайне низкого морально‑психологического состояния.
Причинами такого состояния являются значительные потери в рядах ВСУ и слухи о том, что загранотряды стреляют по тем, кто пытается покинуть позиции. Сообщение приводит ТАСС.