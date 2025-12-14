Ричмонд
Россиянка продала мошенникам карту и оказалась должна Долиной 15 миллионов рублей

Жительница Казани, находящаяся в декретном отпуске, продала свою банковскую карту за 20 тысяч рублей лицам, причастным к мошеннической схеме по выводу средств певицы Ларисы Долиной, и теперь обязана выплатить артистке 15 миллионов рублей. Об этом в воскресенье, 14 декабря, пишут «Известия» со ссылкой на документы.

Столкнувшись с финансовыми трудностями, женщина по предложению нового знакомого дистанционно оформила карту, приобрела телефон и сим-карту, а затем передала все это ему, получив деньги наличными. После этого их связь прекратилась.

Суд удовлетворил иск адвокатов Ларисы Долиной о взыскании с владельцев счетов похищенных мошенниками средств. В качестве оправдания ответчица ссылалась на сложные жизненные обстоятельства — наличие ребенка и долгов.

Кроме этой жительницы Казани, в иске фигурируют еще девять ответчиков. Согласно судебному решению, общая сумма взыскания с них составляет около 54 миллионов рублей.

Дело является частью масштабного расследования «схемы Долиной», в рамках которой мошенники незаконно оформляли кредиты на известных лиц и похищали деньги без их ведома, говорится в материале.

Сама Долина на прошлой неделе в эфире «Пусть говорят» сказала, что решила вернуть всю сумму Полине Лурье, уплаченную за проданную ей квартиру. Хотя у нее пока нет всех 112 миллионов рублей, она заявила, что собирается сделать все возможное, чтобы полностью рассчитаться. Кто такая Полина Лурье и чем она занимается — в материале «Вечерней Москвы».