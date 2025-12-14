Жительница Казани задолжала Долиной 15 млн рублей из-за продажи карты мошенникам

Жительница Казани, будучи в декретном отпуске и «испытывая финансовые трудности», продала свою банковскую карту за 20 тыс. рублей новому знакомому, оказавшемуся мошенником. Он, вместе с группой подельников, прорабатывал похищение денег Ларисы Долиной. Об этом сообщают «Известия».
Женщина оформила карту дистанционно по предложению нового знакомого. Она купила новый телефон и сим-карту, а затем передала все это ему за 20 тыс. рублей. После этого их контакты прекратились.
Суд решил, что с владельцев счетов нужно взыскать суммы, которые были украдены мошенниками. Женщину обязали вернуть артистке 15 млн рублей. Об этом стало известно 14 декабря из судебных документов. Ответчица говорила, что у нее были «трудные жизненные обстоятельства» — маленький ребенок и долги. Но на решение суда это не повлияло.
Ранее KP.RU сообщил, что в момент продажи своей квартиры (по указке мошенников) Долина была уверена, будто бы участвует в спецоперации правоохранителей по поимке преступников.