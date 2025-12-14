Жительница Казани задолжала Долиной 15 млн рублей из-за продажи карты мошенникам

Суд решил, что с владельцев счетов нужно взыскать суммы, которые были украдены мошенниками. Женщину обязали вернуть артистке 15 млн рублей. Об этом стало известно 14 декабря из судебных документов. Ответчица говорила, что у нее были «трудные жизненные обстоятельства» — маленький ребенок и долги. Но на решение суда это не повлияло.