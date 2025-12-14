Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Казани задолжала Долиной 15 млн рублей из-за продажи карты мошенникам

Жительница Казани продала свою карту мошенникам для обмана Ларисы Долиной.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Казани, будучи в декретном отпуске и «испытывая финансовые трудности», продала свою банковскую карту за 20 тыс. рублей новому знакомому, оказавшемуся мошенником. Он, вместе с группой подельников, прорабатывал похищение денег Ларисы Долиной. Об этом сообщают «Известия».

Женщина оформила карту дистанционно по предложению нового знакомого. Она купила новый телефон и сим-карту, а затем передала все это ему за 20 тыс. рублей. После этого их контакты прекратились.

Суд решил, что с владельцев счетов нужно взыскать суммы, которые были украдены мошенниками. Женщину обязали вернуть артистке 15 млн рублей. Об этом стало известно 14 декабря из судебных документов. Ответчица говорила, что у нее были «трудные жизненные обстоятельства» — маленький ребенок и долги. Но на решение суда это не повлияло.

Ранее KP.RU сообщил, что в момент продажи своей квартиры (по указке мошенников) Долина была уверена, будто бы участвует в спецоперации правоохранителей по поимке преступников.