Блогерша из Петербурга выжила после 12 пуль от бывшего

В Санкт-Петербурге блогер Ирина Купченок выжила после того, как в нее высадили 12 пуль из пистолета.
В Санкт-Петербурге мужчина высадил обойму из пистолета в спину своей бывшей девушки — блогера Ирины Купченок. Однако девушка смогла выжить после 12 пуль в теле. Спустя девять месяцев уголовное дело было прекращено в связи со смертью нападавшего — тот покончил с собой сразу после происшествия. Об этом пишут журналисты.
«До 12 вытащенных из тела пуль, вырезанный метр тонкого кишечника и жуткие переломы костей — это не только пугающий анамнез блогера и нутрициолога из Петербурга Ирины Купченок, но и итог ее отношений с бойфрендом Андреем А. Когда 37-летняя женщина выходила из театра со своей сестрой, 53-летний бизнесмен подскочил к ней со спины и предательски расстрелял», — передают авторы «КП — Петербург». Сам инцидент произошел еще в марте 2025 года. Когда полиция разыскивала нападавшего после нападения, выяснилось, что тот покончил с собой. При этом его жертва смогла выжить.
Уголовное дело о покушении было прекращено районным судом Санкт-Петербурга в связи со смертью подозреваемого через девять месяцев с момента самого ЧП. Выжившая пришла на заседание с тростью после длительной реабилитации. Сама девушка также рассказала, что родственники напавшего перед ней так и не извинились, а также выступали против иска о компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей.
С предпринимателем Купченок познакомилась летом 2024 года. Он ухаживал за ней, но со временем начал ограничивать ее контакты и контролировать каждый шаг. После разрыва в феврале мужчина, по словам женщины и ее знакомых, преследовал ее, звонил и писал сообщения. В марте он попытался ее убить. Сейчас Купченок вновь ведет блог о здоровом питании и образе жизни и продолжает реабилитацию.