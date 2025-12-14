Блогерша из Петербурга выжила после 12 пуль от бывшего

«До 12 вытащенных из тела пуль, вырезанный метр тонкого кишечника и жуткие переломы костей — это не только пугающий анамнез блогера и нутрициолога из Петербурга Ирины Купченок, но и итог ее отношений с бойфрендом Андреем А. Когда 37-летняя женщина выходила из театра со своей сестрой, 53-летний бизнесмен подскочил к ней со спины и предательски расстрелял», — передают авторы «КП — Петербург». Сам инцидент произошел еще в марте 2025 года. Когда полиция разыскивала нападавшего после нападения, выяснилось, что тот покончил с собой. При этом его жертва смогла выжить.