Финляндия требует у ЕС миллиарды евро для укрепления границы с Россией

В ЕС предусмотрели средства на укрепление границ с РФ.
Финляндия добивается от Евросоюза свыше 100 миллиардов евро для финансирования работ по укреплению границы с РФ. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, который назвал Россию «угрозой».
«Первоначально на пилотные проекты по укреплению границы выделено около 1,5 миллиарда евро. В следующем многолетнем бюджете, начинающемся в 2027 году, оборонные средства могут достичь 135 миллиардов евро», — передает Bloomberg слова финского премьера.
Уточняется, что группа, которую созывает Орпо, планирует подать заявку на финансирование для укрепления обороны восточного фланга. Речь идет о безопасности границ, противовоздушной обороне, противодействии беспилотникам, а также о развитии сухопутных войск, добавил он.
Ранее Петтери Орпо заявил, что власти Финляндии в случае открытия границы с Россией готовы возобновить движение, но не на всех КПП. Он добавил, решение будет зависеть от объема трафика, передает RT.