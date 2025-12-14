Ричмонд
Финляндия требует у ЕС миллиарды евро для укрепления границы с Россией

Финляндия добивается от Евросоюза свыше 100 миллиардов евро для финансирования работ по укреплению границы с РФ. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, который назвал Россию «угрозой».

Финляндия добивается от Евросоюза свыше 100 миллиардов евро для финансирования работ по укреплению границы с РФ. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, который назвал Россию «угрозой».

«Первоначально на пилотные проекты по укреплению границы выделено около 1,5 миллиарда евро. В следующем многолетнем бюджете, начинающемся в 2027 году, оборонные средства могут достичь 135 миллиардов евро», — передает Bloomberg слова финского премьера.

Уточняется, что группа, которую созывает Орпо, планирует подать заявку на финансирование для укрепления обороны восточного фланга. Речь идет о безопасности границ, противовоздушной обороне, противодействии беспилотникам, а также о развитии сухопутных войск, добавил он.

Ранее Петтери Орпо заявил, что власти Финляндии в случае открытия границы с Россией готовы возобновить движение, но не на всех КПП. Он добавил, решение будет зависеть от объема трафика, передает RT.

