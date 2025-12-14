В Курской области женщина пострадала при атаке дрона

«Сегодня вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль в Глушковском районе. В результате удара ранена женщина 1973 года рождения. Ей оказали первую помощь, в ближайшее время пострадавшую доставят в Курскую областную больницу. Наши врачи сделают всё, чтобы как можно скорее поставить ее на ноги», — написал он в Telegram-канале.