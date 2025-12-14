Силы ПВО за четыре часа уничтожили 56 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны вечером 14 декабря предотвратили удары беспилотников ВСУ по объектам на территории восьми регионов страны, сообщило в своем Telegram-канале Минобороны РФ.
«В период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, больше всего БПЛА было сбито над Белгородской областью — 24 и над Брянской — 17.
Еще пять беспилотников уничтожили над Тульской областью, три — над Курской, по два вражеских БПЛА сбили над Калужской, Рязанской и Московской областями, и один — над территорией Воронежской области.
