Женщина получила ранения во время атаки дрона ВСУ на авто в Курской области

Ранее мы писали, что за четырёхчасовой период с 16:00 до 20:00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 56 украинских беспилотных аппаратов самолётного типа над различными регионами страны. Также сообщалось, что в ночь на 14 декабря на территорию Волгоградской области была совершена атака беспилотников. В результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. 12 декабря при падении обломков сбитого беспилотника в Твери был полностью уничтожен купол гастролирующего цирка и повреждён транспорт.