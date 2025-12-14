Ричмонд
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дверь не открывали: годовалый ребенок умер из-за многочасового ожидания в больнице

В Краснодарском крае в Каневской районной больнице умер годовалый ребёнок.

В Краснодарском крае в Каневской районной больнице умер годовалый ребёнок. Мать мальчика говорит, что причиной стала задержка медицинской помощи из-за халатности персонала. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно Media».

По словам женщины, ей пришлось несколько часов ждать врача в приёмном покое. Затем она ждала изучения результатов анализов, после чего отнесла сына в детскую реанимацию.

Там, как утверждает мать, никого не было, кроме уборщицы.

«Стучали — никого не было. Все спали. В итоге дверь открыла уборщица», — рассказала она.

В итоге мальчика с температурой 42 градуса госпитализировали во взрослую реанимацию, где вскоре констатировали смерть. Позже выяснилось, что первоначальный диагноз был неверным.

На очной ставке в Следственном комитете врач, по словам матери, вела себя грубо и не извинилась. Больница не нашла оснований для её наказания. Семья погибшего требует полной проверки медучреждения.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.