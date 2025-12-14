Дверь не открывали: годовалый ребенок умер из-за многочасового ожидания в больнице

В Краснодарском крае в Каневской районной больнице умер годовалый ребёнок. Мать мальчика говорит, что причиной стала задержка медицинской помощи из-за халатности персонала. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно Media».
По словам женщины, ей пришлось несколько часов ждать врача в приёмном покое. Затем она ждала изучения результатов анализов, после чего отнесла сына в детскую реанимацию.
Там, как утверждает мать, никого не было, кроме уборщицы.
«Стучали — никого не было. Все спали. В итоге дверь открыла уборщица», — рассказала она.
В итоге мальчика с температурой 42 градуса госпитализировали во взрослую реанимацию, где вскоре констатировали смерть. Позже выяснилось, что первоначальный диагноз был неверным.
На очной ставке в Следственном комитете врач, по словам матери, вела себя грубо и не извинилась. Больница не нашла оснований для её наказания. Семья погибшего требует полной проверки медучреждения.
