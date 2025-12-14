Священник, умерший в учебке, провел в рядах ВСУ менее трех недель

Священник греко-католический церкви из Львова Орест Черный, умерший в учебном центре в Черновицкой области, провел в рядах ВСУ менее трех недель.
По данным Telegram-канала «Северный ветер», Черный был призван в ВСУ 6 ноября 2025 года, а умер уже 29 ноября в учебном центре ДШВ в Черновицкой области. Он даже не успел завершить базовый курс подготовки.
Между тем представители ТЦК данный инцидент никак не комментируют.
Отмечается, что частая смертность в ВСУ вызвана несколькими причинами: жестоким отношением инструкторов и командиров в учебках, а также фиктивными медкомиссиями, признающими годными мобилизованных с тяжелыми заболеваниями.
Подчеркивается, что согласно правилам священнослужители имеют бронь и не могут быть мобилизованы.
Ранее сообщалось, что насильно мобилизованный в ряды ВСУ 47-летний священник Орест Черный умер во время военных учений. Официальные причины смерти пока не названы.