Якутский полицейский спас троих подростков, которые едва не погибли от лютого мороза

В стороне от маршрута братья нашли троих сильно замёрзших и обессиленных подростков. Им отдали тёплую одежду и отвезли в село. Позже выяснилось, что дети — из посёлка Сангар. У одного из них были признаки обморожения пальцев, и полицейский оказал первую помощь, а затем вместе с администрацией нашел медика среди местных жителей.