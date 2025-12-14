Волонтеры начинают поиски пропавших в Пермском крае туристов

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» готовится к выезду для поисков 13 пропавших туристов на горе Ослянка в Пермском крае. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе пермского отделения отряда.
По данным ГУ МЧС по региону, на маршруте у горы находилась группа из 15 человек из Свердловской области. Двое самостоятельно вернулись на базу, судьба остальных 13 неизвестна.
«К нам поступила заявка сегодня в 20.21 (18.21 мск). Готовится выезд», — сообщила собеседница агентства.
Гора Ослянка высотой 1119 метров является одной из самых высоких точек Среднего Урала.
