Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Syria TV: в Идлибе боевики убили как минимум четверых сирийских силовиков

Как минимум четверо сирийских силовиков погибли в результате нападения в провинции Идлиб. Ведутся поиски вооруженной банды.

Источник: Аргументы и факты

В сирийской провинции Идлиб неизвестные боевики убили как минимум четверых сирийских военных из формирований сил внутренней безопасности, передает телеканал Syria TV.

Сообщается, что силовики оказались в засаде к югу от города Маарет-эн-Нууман. Четыре человека погибли, еще один человек был ранен и госпитализирован в тяжелом состоянии.

В район, где было совершено нападение, прибыли подкрепления, которые прочесывают местность в поисках вооруженных бовиков.

Ранее сообщалось, что сирийские силовики начали операцию против группировки ИГ* в районе Пальмиры. До этого там были убиты двое американских военных и переводчик.

* Террористическая организация, запрещённая в Российской Федерации.