Syria TV: в Идлибе боевики убили как минимум четверых сирийских силовиков

В сирийской провинции Идлиб неизвестные боевики убили как минимум четверых сирийских военных из формирований сил внутренней безопасности, передает телеканал Syria TV.
Сообщается, что силовики оказались в засаде к югу от города Маарет-эн-Нууман. Четыре человека погибли, еще один человек был ранен и госпитализирован в тяжелом состоянии.
В район, где было совершено нападение, прибыли подкрепления, которые прочесывают местность в поисках вооруженных бовиков.
Ранее сообщалось, что сирийские силовики начали операцию против группировки ИГ* в районе Пальмиры. До этого там были убиты двое американских военных и переводчик.
* Террористическая организация, запрещённая в Российской Федерации.