Лукашенко сделал дорогой подарок Меланье Трамп

Лукашенко подарил Меланье Трамп украшение в виде белорусских васильков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал президенту США Дональду Трампу в подарок икону, а его супруге Меланье — ювелирное украшение. Подарки были вручены через спецпосланника США в Белоруссии Джона Коула во время переговоров, которые прошли в Минске 12−13 декабря.
«Это наша христианская икона. В Америке она очень ценная. И Трамп очень уважает этого (святого — ред.) Николая», — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1». А Меланье подготовили утонченное украшение с изображением белорусских васильков.
Отдельно президент Белоруссии поручил передать американскому спецпосланнику напитки, однако их вид в эфире не уточняется. Телеканал также показал фрагменты общения Лукашенко с Джоном Коулом и его супругой, журналисткой Гретой Конвей Ван Састерен. Белорусский лидер дал ей интервью, пригласил чаще приезжать в республику и заявил о необходимости нормализации отношений между Минском и Вашингтоном.
Ранее Лукашенко заявил о нерушимости союза между республикой и Россией, подчеркнув, что двусторонние отношения остаются устойчивыми несмотря на колоссальное давление. Он заверил: Беларусь и Россия всегда были и останутся вместе, а любые попытки разрушить их единство обречены на провал, передает RT.