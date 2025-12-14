Лукашенко сделал дорогой подарок Меланье Трамп

Отдельно президент Белоруссии поручил передать американскому спецпосланнику напитки, однако их вид в эфире не уточняется. Телеканал также показал фрагменты общения Лукашенко с Джоном Коулом и его супругой, журналисткой Гретой Конвей Ван Састерен. Белорусский лидер дал ей интервью, пригласил чаще приезжать в республику и заявил о необходимости нормализации отношений между Минском и Вашингтоном.