Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК выясняет обстоятельства исчезновения туристов в Пермском крае

ПЕРМЬ, 14 дек — РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства исчезновения туристов в районе горы Ослянка в Пермском крае, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Источник: © РИА Новости

В ГУ МЧС России по Пермскому краю в воскресенье рассказали РИА Новости, что только двое из туристической группы, состоявшей из 15 человек, вернулись на базу «Ослянка-хаус» с маршрута у горы Ослянка в субботу, местонахождение 13 человек неизвестно. Группа состояла из мужчин, они приехали из Свердловской области. Сотрудники МЧС выехали к месту пропажи людей. Прокуратура выясняет обстоятельства пропажи туристов.

«Следственным отделом по городу Горнозаводск СУ СК России по Пермскому краю по факту безвестного исчезновения группы туристов организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным СУ СК, группа из 15 человек следовала на снегоходах из поселка Средняя Усьва в Горнозаводском округе к горе Ослянка в Кизеловском районе.