СК выясняет обстоятельства исчезновения туристов в Пермском крае

В ГУ МЧС России по Пермскому краю в воскресенье рассказали РИА Новости, что только двое из туристической группы, состоявшей из 15 человек, вернулись на базу «Ослянка-хаус» с маршрута у горы Ослянка в субботу, местонахождение 13 человек неизвестно. Группа состояла из мужчин, они приехали из Свердловской области. Сотрудники МЧС выехали к месту пропажи людей. Прокуратура выясняет обстоятельства пропажи туристов.