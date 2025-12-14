Крупный пожар разгорелся в кафе в подмосковном Тучкове

В подмосковном поселке Тучково разгорелся крупный пожар. По информации столичных Telegram-каналов, горит одно из местных кафе.
Судя по опубликованным в канале «Москва с огоньком» кадрам, пожар охватил практически все двухэтажное здание.
Позже в МЧС подтвердили информацию о пожаре. По данным ведомства, огонь охватил 400 квадратных метров.
— Сообщение о пожаре в двухэтажном многофункциональном здании поступило по адресу: Рузский городской округ, п. Тучково, ул. Советская, д. 3А, — передает информацию МЧС ТАСС.
12 декабря сотрудники экстренных служб эвакуировали посетителей из торгового центра «Арена Плаза» на севере Москвы. Об этом сообщили очевидцы. По их словам, в здание вошли правоохранители, после чего всех попросили покинуть территорию. На место также прибыли пожарные и медики.