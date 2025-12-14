Ричмонд
Крупный пожар разгорелся в кафе в подмосковном Тучкове

В подмосковном поселке Тучково разгорелся крупный пожар. По информации столичных Telegram-каналов, горит одно из местных кафе.

Судя по опубликованным в канале «Москва с огоньком» кадрам, пожар охватил практически все двухэтажное здание.

Позже в МЧС подтвердили информацию о пожаре. По данным ведомства, огонь охватил 400 квадратных метров.

— Сообщение о пожаре в двухэтажном многофункциональном здании поступило по адресу: Рузский городской округ, п. Тучково, ул. Советская, д. 3А, — передает информацию МЧС ТАСС.

