Прокуратура выясняет подробности пропажи 13 туристов в Пермском крае

Прокуратура Пермского края начала проверку в связи с пропажей туристов на горе Ослянка. Об этом ведомство сообщило РИА Новости.
Напомним, в воскресенье спасатели заявили, что из 15 туристов, вышедших на маршрут, вернулись только двое. Местонахождение остальных 13 человек неизвестно.
Группа состояла из мужчин, жителей Свердловской области. Она не была зарегистрирована, что привлекло внимание надзорных органов.
Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств, связанных с инцидентом. К поисковым работам уже привлечены силы МЧС и других служб.
Ранее поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о подготовке к выезду на место.