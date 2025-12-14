В ДТП со школьным автобусом в Колумбии погибли 16 человек, 20 пострадали

«Антиохийцы, сегодня очень печальный день. На рассвете мы получили известие о крушении школьного автобуса, следовавшего из Толу в Медельин. Он упал в пропасть на Виа Белен, сектор Эль-Чисперо, между Ремедиосом и Сарагосой. Его обитатели: молодые ученики Антиохийского лицея из Белло, приехавшие с экскурсии», — говорится в сообщении.