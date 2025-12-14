Одним из погибших при теракте в Сиднее оказался гражданин Франции

Одним из погибших в результате теракта на пляже в австралийском Сиднее оказался гражданин Франции, сообщил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
«С глубочайшей скорбью мы узнали, что наш соотечественник Дан Элкаям, по всей видимости, числится среди жертв этой гнусной террористической атаки», — написал министр в соцсети X*.
Теракт на пляже Бондай в Сиднее произошел сегодня, 14 декабря, во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука, — несколько человек устроили стрельбу по людям. По последним данным полиции, погибли 12 человек и 29 пострадали.
Одного из преступников ликвидировали при попытке задержания, еще одного ранили, и он был госпитализирован в критическом состоянии. СМИ проинформировали, что кто-то из вероятных участников теракта все же был доставлен в полицию.
Сообщалось, что погиб раввин Эли Шленгер, который представлял течение Хабада в хасидском иудаизме, и пострадал председатель Еврейского совета Израиль — Австралия Арсен Островский. По данным австралийских СМИ, среди пострадавших есть и россиянка.
* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.