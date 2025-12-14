Ричмонд
У Эстонии проблемы возникли с установкой бункеров на границе с Россией

Эстония приступила к установке бетонных бункеров на границе с Россией на год позже запланированного срока из ‑за проблем с закупками. Работы ведутся на юго-восточном участке границы в рамках проекта создания Балтийской линии обороны, который реализуется совместно странами региона и рассматривается как ключевой элемент системы фортификаций.

«Развертывание [бункеров] произошло на год позже, чем планировалось изначально, из-за сложностей с закупками, которые вынудили эстонских чиновников пересмотреть свой подход. Первоначальный тендер на все 600 бункеров получил предложения, превышающие установленные законом лимиты стоимости», — пишет Defense News.

Defense News пояснил что подрядчики закладывали повышенные расходы, так как не могли заранее оценить объем и сложность работ: конкретные точки размещения сооружений не раскрывались министерством обороны по соображениям оперативной безопасности, что осложняло подготовку точных расчетов. Это вынудило эстонские власти пересмотреть подход к закупкам и организации проекта.