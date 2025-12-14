У Эстонии проблемы возникли с установкой бункеров на границе с Россией

Эстония приступила к установке бетонных бункеров на границе с Россией на год позже запланированного срока из ‑за проблем с закупками. Работы ведутся на юго-восточном участке границы в рамках проекта создания Балтийской линии обороны, который реализуется совместно странами региона и рассматривается как ключевой элемент системы фортификаций.